日本央行升息至0.5％ 創17年新高

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本的核心通膨率去年12月達3%，創16個月新高。日本央行今天將關鍵政策利率上調至2008年以來的最高程度。

根據日本央行的聲明，在為期兩天的會議結束時，行長植田和男和理事會成員將隔夜拆借利率提高0.25個百分點至0.5%。外界認為升息符合市場預期。

根據日本今天稍早公布的最新數據，日本2024年12月消費者物價指數（CPI）較前一年同期增加3.6%，也高於去年11月的2.9%。

剔除生鮮食品後，日本去年12月的核心通膨率為3%，也比前一個月的2.7%高。

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美國財經新聞網CNBC報導，日本去年12月核心通膨率符合路透社訪查經濟學家們後的預期。

最新數據顯示日本的核心通膨率已連續33個月達到或超過日本央行設定的2%門檻。日本核心通膨數據僅剔除生鮮食品價格，仍包含能源價格；若連同能源剔除，則通膨率為2.4%，大致呈現穩定。（譯者：陳亦偉）1140124