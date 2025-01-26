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訪韓注意天候 27日起全國迎3天大雪

2025/1/26 15:17
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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國氣象廳表示，韓國全境27日凌晨起將降下大雪，全北道積雪量最高可達30公分以上，首爾等首都圈則可能達25公分以上，降雪最長可能持續至29日。

韓國在27日將迎來為期4天的春節連假，但天公不作美，氣象廳預測全國各地都將在27日凌晨開始降雪，可能阻礙民眾返鄉、出遊的行程。

韓國氣象廳預測，低氣壓將在27日凌晨至晚間經過韓國，西北風帶來的雲層將帶來大量降雪，可能從27日上午延續至29日，降雪預期尤其集中在27、28日凌晨至晚間。

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27日每小時降雪量預計在3到5公分，部分區域可能達5公分以上；28日凌晨至上午每小時降雪量預估為1到3公分，部分山地可能達5公分以上。若積雪過多，當局可能發布大雪警報。

依韓國氣象廳標準，預估24小時內積雪量達5公分以上時會發布大雪注意報，預估24小時內積雪量達20公分以上（山區標準為30公分以上）時會發布大雪警報。（編輯：張芷瑄）1140126

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