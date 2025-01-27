川普若對哥倫比亞祭關稅 美汽油咖啡鮮花恐喊漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）在美國總統川普揚言祭出嚴厲制裁後，哥倫比亞同意接受美國以軍機遣返其公民。媒體報導，若未迅速化解這場爭端，美國消費者恐面臨汽油、咖啡、鮮花等商品價格上漲。

白宮新聞秘書今晚在聲明中表示，在哥倫比亞同意接收遭美驅逐的哥國移民後，美國將不會對這個南美國家祭出制裁和關稅。

白宮聲明說，哥倫比亞已同意在「無限制且無拖延的情況下，無條件接收所有自美國遣返的哥國非法移民，包括以美國軍機運送者」。

聲明還說：「川普總統將持續大力捍衛我國主權，他希望全球所有其他國家充分合作，接收非法居留在美國而遭驅逐出境的自家公民。」

在此之前，由於哥倫比亞拒絕允許2架載運遭遣返移民的美國軍機降落，川普下令對哥國徵收高額報復性關稅，並祭出其他制裁措施，包括將立即對哥倫比亞進口商品徵收25%關稅，並在一週內提高到50%，還有對哥國政府官員和支持者實施旅行禁令並撤銷簽證、加強對哥倫比亞公民和貨物進行邊境檢查，以及對其國庫、銀行和金融實施制裁。

財經網站「市場觀察」（Market Watch）報導，倘若無法迅速解決這場爭端，美國消費者可能看見汽油、咖啡和鮮花等各種商品價格上漲。

川普先前在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）說：「我們不會允許哥倫比亞政府違反其接收和遣返強行進入美國罪犯的法律義務。」

他還說，哥倫比亞拒絕接受讓這些飛機降落，危及美國國家安全。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）隨後也以牙還牙，下令對美國進口商品徵收25%關稅。裴卓稍早表示，哥倫比亞將繼續拒絕讓載運遭遣返移民的美國軍機降落，除非被遣返者獲得有尊嚴的對待。

裴卓當時強調，唯有被遣返者搭乘民航機且不受限制，哥倫比亞才願意接收。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

動用軍機運送遭遣返者是川普政府的新舉措，川普20日就職後不久就宣布南部邊境進入國家緊急狀態，以打擊非法移民。墨西哥上週拒絕讓執行驅逐移民任務的美國軍機降落，巴西也譴責美國將被驅逐出境、搭機返國的巴西公民戴上手銬。

根據美國貿易代表署（USTR）統計，截至2022年，美國與哥倫比亞的貿易總額約為535億美元。美國國務院稱，美國與哥倫比亞簽訂了自由貿易協定，是哥倫比亞最大貿易夥伴，占哥倫比亞出口的34%。（譯者：劉文瑜/核稿：張茗喧）1140127