誰拍下越戰燒夷彈女孩 紀錄片稱非黃公崴美聯社否認

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（中央社美國公園市26日綜合外電報導）一部新紀錄片指控，越戰經典照片「燒夷彈女孩」並非由時任美聯社攝影記者黃公崴所拍攝。美聯社則否認這一說法，稱其調查結果顯示，拍攝者就是黃公崴。

法新社報導，在日舞影展（Sundance Film Festival）首映的紀錄片「特約記者」（The Stringer，暫譯）講述針對一則傳聞進行的調查，即那張促使全球對越戰改觀、震懾人心的「燒夷彈女孩」（Napalm Girl）照片，其實是由一位名不見經傳的當地自由記者所拍攝。

「特約記者」紀錄片製作團隊今天指出，告訴全世界這件事至關重要。

已退休的美聯社攝影記者黃公崴（Nick Ut），被認為在越戰拍下一名9歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的畫面，並因此獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）。黃公崴一直表示是他拍下這張照片，他的律師則試圖阻止紀錄片上映。

這部紀錄片緣起於，「燒夷彈女孩」被拍下那天的美聯社西貢（Saigon）分社值班影像編輯羅賓森（Carl Robinson）開始談起這張照片的起源。

羅賓森在紀錄片中提到，美聯社在西貢的影像主管、曾兩度獲得普立茲獎的攝影記者法斯（Horst Faas）指示他，寫下將照片歸功於黃公崴的圖說。

羅賓森說：「我開始寫圖說…站在我旁邊的法斯說，『黃公崴，就寫黃公崴』。」

訪問羅賓森後，紀錄片製作團隊終於找到一名叫做阮清藝（Nguyen Thanh Nghe，音譯）的越南自由攝影記者。1972年6月8日，「燒夷彈女孩」照片被拍下那天，在現場拍攝的其他照片也捕捉到阮清藝的身影。

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阮清藝在紀錄片中表示，他非常確定是自己拍下「燒夷彈女孩」，「黃公崴跟我一起出這趟任務，但他沒拍下那張照片…那是我的照片」。

美聯社上週發布報告，詳述它自己對這項爭議進行調查後的結果，並指出「未發現任何證據能證明，不是黃公崴拍下這張照片」。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140127