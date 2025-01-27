川普與施凱爾通話談加薩與經濟 兩人同意很快見面

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天通話就加薩（Gaza）與經濟議題廣泛交換意見，兩人並且承諾會「很快」見面。

法新社報導，根據英國首相官邸對通話內容的簡報，施凱爾稱讚川普「在促成具有里程碑意義的加薩停火與人質協議發揮重要作用」，兩人還討論「攜手努力維護中東安全的重要性」。

川普同時對達瑪里（Emily Damari）獲釋表示歡迎。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在一週前釋放了具英國與以色列雙重國籍的達瑪里。

根據白宮對通話內容的簡報，兩名領袖還談及「兩國如何促進公平的雙邊經濟關係」；施凱爾辦公室強調英國努力「放鬆管制以促進成長」。

施凱爾辦公室還表示，兩人還「同意很快會面」，強調兩國「密切而友好的重要關係」。

白宮表示，川普長期以來一直是英國君主政體的粉絲，同時也藉此機會「祝福英國王室」。

共和黨籍的美國總統川普在通話時首先對施凱爾的弟弟尼克（Nick Starmer）上個月去世表達哀悼之意。

去年7月英國工黨新政府成立，花了數月時間試圖與川普團隊建立關係。

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英國外交大臣拉米（David Lammy）曾稱川普為「戴著假髮的暴君」，本週他稱讚川普擁有「卓越的氣度」，並且憶起他與施凱爾去年9月在紐約曾與川普共進晚餐。

川普昨天曾稱讚施凱爾「工作出色」；不過，施凱爾先前曾遭川普親密盟友、同時也是世界首富的馬斯克（Elon Musk）以言辭猛烈攻擊。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140127