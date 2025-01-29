京阿尼36死縱火案被告撤上訴 律師如何因應受矚

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（中央社東京29日綜合外電報導）在日本犯下「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，一審遭判死刑的46歲被告青葉真司，1月27日撤回上訴，死刑定讞，但鑒於前例，被告律師接下來如何因應將成焦點。

青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴並求處死刑。

案經京都地方法院審理後，2024年1月25日判決青葉死刑。但青葉不服一審死刑判決，2024年2月7日提出上訴，由大阪高等法院負責審理。

日本放送協會（NHK）報導，青葉本人已在今年1月27日撤回上訴，死刑定讞。

目前不知道青葉撤回上訴的理由，但受害人遺屬中的一人受訪時說，「事到如今無論說什麼我也不會感到驚訝，但還是想知道為什麼撤回上訴」。

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有關被告本人撤回對死刑判決的上訴，過去曾有辯方律師向法院聲請撤回上訴無效，並由法院重新進行審理的案例。

2015年在大阪府寢屋川市發生的國一男女生遭殺害事件，有關撤回上訴的有效性就進行兩年多的爭論。（譯者：黃名璽）1140129