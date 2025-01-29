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馬來西亞協助重建加薩 安華：建學校醫院清真寺

2025/1/29 18:01
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（中央社記者黃自強吉隆坡29日專電）以哈戰爭雖然停火，部分加薩走廊民眾仍因停火前所受傷勢喪命，馬來西亞首相安華今天強調，大馬將加速展開對加薩的重建工作，包括興建學校、醫院與清真寺。

以哈衝突以來，馬來西亞始終抱持聲援巴勒斯坦立場，大馬首相署今天發布安華（Anwar Ibrahim）期盼重建加薩（Gaza）影片。

安華表示，透過民間部門合作展開加薩重建工作，保障加薩與巴勒斯坦人民安全，首先將興建一所學校、一家醫院和一座清真寺。

他指出，加速推動加薩與巴勒斯坦的重建計畫，也涉及日本和馬來西亞政府的共同合作，計劃透過東亞國家合作，加速加薩重建，並設立基金。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，從2023年10月以來，加薩地區的學校、醫院、房屋與清真寺等設施多半遭毀損，重建初估耗資逾美金1兆元（新台幣約31兆元）。

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哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日突襲以色列，造成至少1200人喪命；以色列隨後報復，大批巴勒斯坦人民身陷烽火之中。經歷15個月戰事後，以色列和哈瑪斯達成分階段停火協議，並進行人質與囚犯交換。如今進入停火第2週。

馬來西亞在中東局勢上長期支持巴勒斯坦人，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：陳承功）1140129

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