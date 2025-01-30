美航客機對撞黑鷹直升機 客機碎裂直升機大致完好
2025/1/30 17:50（1/30 18:40 更新）
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國華府發生美航客機與陸軍黑鷹直升機相撞墜河意外。英國廣播公司（BBC）引述美國哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，意外發生後客機機體碎裂，殘骸散布在波多馬克河（Potomac River）1.52到2.43公尺深的水底。
與此同時，負責搜救的潛水人員還發現疑似客機上2個黑盒子之中的1個。
據報導，潛水人員已進入客機機艙。截至目前，他們已尋獲部分旅客的行李。
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至於發生意外的黑鷹直升機，雖然被發現時機身上下倒置，但機體看起來大致完好。
預計調查人員將釐清飛行員在華盛頓特區空域的飛行經驗，因為根據規定，直升機在特區周圍的飛行高度應保持在60.9公尺以下。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140130
美航空難
美東時間1/29晚間近9時，由堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛的美國航空子公司PSA航空編號5342、龐巴迪CRJ700班機，在準備降落華府雷根機場時，與正在進行飛行訓練的美國陸軍UH-60黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河。
客機上有4名機組人員和60名乘客，直升機上有3名士兵。
華府消防單位、FBI水下搜救隊動用300多人徹夜搜救，已找到多具遺體；雷根機場暫停起降，至少關閉到1/30上午11時。
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