美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免
2025/1/30 16:14（1/30 16:46 更新）
（中央社記者石秀娟華盛頓30日專電）美國華府地區29日發生一架美國航空客機與陸軍黑鷹直升機相撞的意外，目前死傷人數不明。美國總統川普（Donald Trump）30日凌晨貼文說，這是很糟糕的事故，看起來應該是可以避免的。
川普凌晨1點多貼文：「那架客機沿著完美且例行的航線飛向機場，直升機一直朝客機飛去。這個夜晚能見度很好，客機的燈光閃耀，為什麼直升機不往上、往下飛，或轉彎？為什麼塔台不告訴直升機該怎麼做，而是問他們是否看見客機？」
「這是個糟糕的情況，看起來本應該可以避免。真的糟糕（ NOT GOOD!!!）。」
美國有線電視新聞網CNN報導，不清楚川普的說法是否基於他正式獲得的簡報。川普在稍早發布一則貼文指出，他已完整聽取這件可怕事故的簡報，願上帝保佑他們的靈魂，也感謝搜救人員。他正持續關注進度，有更多資訊時也會提供。
透過 Google News追蹤中央社
路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，一段甘迺迪中心的網絡攝影機畫面顯示，晚上8時47分波多馬克河（Potomac River）上空發生爆炸。
美國航空（AA）客機上有64人、軍機上有3人，目前死傷不明。（編輯：陳承功）1140130
延伸閱讀美航64人客機撞黑鷹直升機 BBC：已打撈到19具遺體華府市長：客機與軍機相撞雙墜河 不便透露搜救進度美航64人客機撞黑鷹直升機墜河 雷根機場停飛、議員稱有死傷美航客機撞黑鷹直升機墜河警方打撈多具遺體 目擊者稱空中火花四濺美航客機撞軍用直升機墜河 雷根機場暫停起降、華府警消救援[影]
- 美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免2025/01/30 16:14
- 2025/01/30 16:02
- 2025/01/30 15:56
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美航64人客機撞黑鷹直升機 BBC：已打撈到19具遺體