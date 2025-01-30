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美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免

2025/1/30 16:14（1/30 16:46 更新）
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美國華府29日發生一架美國航空客機與陸軍黑鷹直升機相撞的意外，救援車輛趕赴現場。（美聯社）
美國華府29日發生一架美國航空客機與陸軍黑鷹直升機相撞的意外，救援車輛趕赴現場。（美聯社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓30日專電）美國華府地區29日發生一架美國航空客機與陸軍黑鷹直升機相撞的意外，目前死傷人數不明。美國總統川普（Donald Trump）30日凌晨貼文說，這是很糟糕的事故，看起來應該是可以避免的。

川普凌晨1點多貼文：「那架客機沿著完美且例行的航線飛向機場，直升機一直朝客機飛去。這個夜晚能見度很好，客機的燈光閃耀，為什麼直升機不往上、往下飛，或轉彎？為什麼塔台不告訴直升機該怎麼做，而是問他們是否看見客機？」

「這是個糟糕的情況，看起來本應該可以避免。真的糟糕（ NOT GOOD!!!）。」

川普在「真實社群」上發文，質疑為何塔台沒指示直升機要怎麼做。（圖取自truthsocial.com/@realDonaldTrump）
川普在「真實社群」上發文，質疑為何塔台沒指示直升機要怎麼做。（圖取自truthsocial.com/@realDonaldTrump）

美國有線電視新聞網CNN報導，不清楚川普的說法是否基於他正式獲得的簡報。川普在稍早發布一則貼文指出，他已完整聽取這件可怕事故的簡報，願上帝保佑他們的靈魂，也感謝搜救人員。他正持續關注進度，有更多資訊時也會提供。

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路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，一段甘迺迪中心的網絡攝影機畫面顯示，晚上8時47分波多馬克河（Potomac River）上空發生爆炸。

美國航空（AA）客機上有64人、軍機上有3人，目前死傷不明。（編輯：陳承功）1140130

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