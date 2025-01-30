美航64人客機撞黑鷹直升機墜河 雷根機場停飛、議員稱有死傷

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國有關人員表示，一架美國航空（AA）區域客機今天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞後墜河，有議員表示有人員傷亡。

路透社報導，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在社群媒體上表示「我們知道有人員傷亡」，但未說明人數。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，根據美航說法，出事的編號5342班機從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，機上有60名乘客和4名機組人員。

CNN引述一名美國國防官員說法報導，黑鷹直升機上載有3名從維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）出發的軍人。

法新社提到，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴美媒，此事已呈報總統川普。

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警方表示，消防船隻已加入波多馬克河（Potomac River）的救援行動，由於天色已暗且天寒地凍，加深救援行動複雜度。附近可見數十輛消防車駛往雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，晚間9時左右，PSA航空公司（PSA Airlines）1架龐巴迪（Bombardier）區域客機準備進場時與黑鷹直升機在空中相撞。PSA航空公司是美航子公司，美航官網表示若有最新相關消息將會盡快提供。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140130