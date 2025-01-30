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美航64人客機撞黑鷹直升機墜河 雷根機場停飛、議員稱有死傷

2025/1/30 12:33（1/30 13:07 更新）
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一架美國航空客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河，警消展開救援。（美聯社）
一架美國航空客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河，警消展開救援。（美聯社）
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國有關人員表示，一架美國航空（AA）區域客機今天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞後墜河，有議員表示有人員傷亡。

路透社報導，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在社群媒體上表示「我們知道有人員傷亡」，但未說明人數。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，根據美航說法，出事的編號5342班機從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，機上有60名乘客和4名機組人員。

CNN引述一名美國國防官員說法報導，黑鷹直升機上載有3名從維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）出發的軍人。

法新社提到，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴美媒，此事已呈報總統川普。

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警方表示，消防船隻已加入波多馬克河（Potomac River）的救援行動，由於天色已暗且天寒地凍，加深救援行動複雜度。附近可見數十輛消防車駛往雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，晚間9時左右，PSA航空公司（PSA Airlines）1架龐巴迪（Bombardier）區域客機準備進場時與黑鷹直升機在空中相撞。PSA航空公司是美航子公司，美航官網表示若有最新相關消息將會盡快提供。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140130

#華府
#美國
#墜機
#美國航空
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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