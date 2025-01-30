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傳客機撞直升機墜河傷亡不明 華府警消出動救援

2025/1/30 11:34
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國聯邦航空總署（FAA）說法，一架客機準備進場時與一架直升機在空中相撞，隨後墜入雷根華盛頓國家機場附近的波多馬克河。

路透社報導，華府消防局表示，一架飛機今天晚間墜入波多馬克河（Potomac River），消防船隻正在現場救援。

雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）今晚表示，所有起降作業暫停，緊急救援人員正赴現場因應這起飛機事故。

哥倫比亞特區都會警察局在社群媒體官方帳號上表示，已在因應波多馬克河這起飛機墜毀事件，「多個機構已展開搜救行動」。

國家運輸安全委員會（NTSB）表示正在蒐集更多相關消息。

據CNN報導，根據都會警察局說法，目前未有經過證實的傷亡消息。

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報導說，這架客機是美國航空（American Airlines）編號5342班機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛。白宮證實一架軍用直升機涉及這起事件。

路透社提到，根據美航官網，這架客機最多能搭載65名乘客。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140130

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