美航64人客機撞黑鷹直升機 BBC：已打撈到19具遺體
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國一架搭載64人的客機昨天晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河，英國廣播公司（BBC）報導，目前已打撈到19具遺體。
英國廣播公司引述合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，救難人員已從波多馬克河（Potomac River）打撈到19具遺體，並且持續在冰冷河水中搜尋可能的生還者。
堪薩斯州的聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）今天在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）記者會上暗示，機上所有人已罹難。
法新社報導，這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨晚間9時左右在雷根華盛頓國家機場準備進場時與一架UH-60黑鷹（UH-60 Black Hawk）直升機在空中相撞。
美航表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方人員說，這架直升機搭載3名軍人，目前尚不清楚他們的狀況。美國軍方發言人表示，這架直升機當時正進行訓練飛行。（譯者：嚴思祺）1140130
美航空難
美東時間1/29晚間近9時，由堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛的美國航空子公司PSA航空編號5342、龐巴迪CRJ700班機，在準備降落華府雷根機場時，與正在進行飛行訓練的美國陸軍UH-60黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河。
客機上有4名機組人員和60名乘客，直升機上有3名士兵。
華府消防單位、FBI水下搜救隊動用300多人徹夜搜救，已找到多具遺體；雷根機場暫停起降，至少關閉到1/30上午11時。
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