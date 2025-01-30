美國客機撞黑鷹直升機 外交部：正在查有無台籍乘客

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（中央社記者楊堯茹台北30日電）美國一架搭載64人的客機美東時間29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河。外交部今天對受難者家屬表達慰問，並在查證了解客機上有無台灣籍乘客。

法新社報導，這架客機是美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）一架龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，晚間9時左右在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時與一架UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞。

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外交部下午發布新聞稿指出，對事故受難者及其家屬表達誠摰慰問之意。外交部及駐美國代表處刻密切注意後續發展，並在查證了解客機上有無台灣籍乘客。

外交部提醒，台灣人在大華府地區倘遇急難需要協助，請撥打駐美國代表處緊急聯絡電話（1-202）669-0180，或透過在台親友撥打國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，以取得必要協助。（編輯：蘇志宗）1140130