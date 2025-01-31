美國家情報總監提名人：中國是最大國安威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）美國國家情報總監提名人加巴德今天表示，中國持續是美國面臨的最大國家安全威脅。中國近期對美國發動兩起重大網攻，「似乎讓我們措手不及」，還損及美國主要電信公司，凸顯北京搜集數據的意圖。

聯邦參議院情報委員會今天舉行國家情報總監人事聽證會，民主黨籍參議員連番質疑加巴德（Tulsi Gabbard）過去言行，只有一位詢問她對中國的看法。

加巴德回應指出，美中經濟互動緊密，雙邊關係複雜。涉及中國的挑戰及威脅很多，其中一些在近期發生，例如「伏特颱風」（Volt Typhoon）及「鹽颱風」（Salt Typhoon）這兩起嚴重的網路攻擊事件。

加巴德在預先提交給情報委員會的書面答詢中也提到，中國網攻事件凸顯美國必須緊急解決關鍵基礎設施的漏洞，同時也顯示中國先進的網路攻擊能力以及其收集敏感政府數據的意圖。

她說，要因應這項威脅，就必須強化網路安全措施及情蒐，並與私部門與國際夥伴進行更密切的合作。

美國對中國政策重點方面，加巴德表示將評估工作環境中的缺口，並確保情報圈（Intelligence Community）適當利用資源來填補所述缺口。

「我認為中國目前是，也將持續是美國面臨的最大國家安全威脅，決策者需要全面地了解環境以及美國擬議政策及行動的可能影響」。

43歲的加巴德曾是民主黨籍夏威夷州眾議員，2005年曾派駐伊拉克，參與過伊拉克戰爭，是美國第一位進入國會的印度教徒，也是首位生於美屬薩摩亞的國會議員。

她曾角逐2020年美國總統選舉民主黨初選，在2022年10月宣布退黨，並於去年加入共和黨，同年8月表態挺川普參選總統。

她曾批評前總統拜登支持烏克蘭引發爭議，也因暗示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有正當理由入侵烏克蘭，而被抨擊「拿俄方宣傳照本宣科」。

她也反對美軍在前總統歐巴馬執政時期干預敘利亞內戰，並於2017年會晤俄羅斯支持的前敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），而美國早在2012年就與阿塞德斷絕所有外交互動。

透過 Google News 追蹤中央社

美國國會這兩週緊鑼密鼓安排數場聽證會，確認川普2.0閣員提名人選，無情報經驗的加巴德與上週驚險過關的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都美媒列為「危險名單」。

如果加巴德順利出任國家情報總監，將掌超過十多個情報機構，並監督約1000億美元（約新台幣3兆2887億元）的情報計畫。（編輯：韋樞）1140131