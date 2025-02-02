加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
湖人換得唐西奇與詹皇聯手 送走戴維斯去獨行俠
首頁 / 國際

敘利亞臨時總統將訪沙烏地 推翻阿塞德後首次出訪

2025/2/2 14:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德1日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）今天援引消息人士報導，敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）將於明天訪問沙烏地阿拉伯。

路透社報導，這將是夏拉去年12月領導伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）推翻巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）掌權以來，首次正式出訪。

推翻阿塞德後，夏拉一直試著取得阿拉伯和西方領導人的支持。

沙烏地阿拉伯外交部長1月24日訪問大馬士革（Damascus），並表示沙國正與歐洲和美國談判，協助敘利亞解除導致其經濟遭受重創的經濟制裁。

google news透過 Google News追蹤中央社

阿拉伯國家向來對敘利亞生產與貿易類安非他命藥品芬乃他林（captagon）感到擔憂。

1月7日，新任敘利亞外交部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）告訴約旦外長，在敘利亞新伊斯蘭統治者的領導下，毒品走私不會對約旦構成威脅。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140202

夏拉
敘利亞穆斯林新領袖 未與德國女外長握手惹議敘利亞新外長首訪沙烏地 盼兩國關係展新頁
阿塞德
中東與歐盟外交官齊聚利雅德 討論敘利亞問題法德外長赴敘利亞 代表歐盟與新領袖會談
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：