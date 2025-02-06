AI推升手機需求 高通財報財測均優於市場預期

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（中央社加州聖地牙哥5日綜合外電報導）高通公司（Qualcomm）今天預測銷售和獲利均優於分析師預期，原因是人工智慧（AI）功能有助拉升市場對其晶片驅動的智慧型手機、筆記型電腦和其他裝置需求。

路透社報導，展望本會計年度第2季，高通預估銷售範圍中值為107.5億美元，調整後每股獲利2.80美元，雙雙超越倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示分析師估計的103.4億美元和2.69美元。

財務數據公布後，高通股價震盪下挫，盤後交易下跌3%。投資人一直在尋求AI帶來更多回報；這家晶片大廠股價今年以來累漲14%，表現強於標準普爾500指數（S&P 500）約3%的漲幅。

高通也披露與華為許可協議已經到期，兩家公司正在「研商中」。儘管美國政府去年終止高通持續出售晶片給華為的許可，高通仍接獲華為以其晶片生產少量手機的許可費用。

高通為全球最大連結智慧型手機和無線數據網路的數據機晶片製造商，今年1月表示接獲三星電子（Samsung Electronics）大單，將供應晶片給這家韓國科技大廠旗艦手機行銷全球。此外，總部位於加州聖地牙哥（San Diego）的高通也提供晶片給微軟（Microsoft）和電腦製造商用於筆電和個人電腦。

高通公布本會計年度第1季（截至去年12月29日）銷售達116.7億美元、調整後每股獲利3.41美元，均超越LSEG資料顯示分析師原估的109.3億美元和2.96美元。

財測中值方面，高通預期本會計年度第2季晶片業務營收92億美元、專利許可銷售13.5億美元，LSEG資料顯示分析師預測為89.0億美元和14.3億美元。

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高通本會計年度第1季整體晶片營收達100.8億美元、專利許可營收15.4億美元，分析師估計為92.9億美元和15.4億美元。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）去年估計，華為支付高通的許可費用占高通每股獲利的10至15美分。高通今天也披露與另外2家中國智慧型手機製造商達成許可協議。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140206