出席民企座談 任正非：需警惕中國科技業表面繁榮

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，中國通訊科技巨頭華為創辦人任正非日前在官方召開的民營企業家座談會上表示，需要警惕中國科技產業的「表面繁榮」。

中國國家主席習近平前日召開民營企業家座談會，外界普遍視為北京中央支持民營企業發展的舉措，備受矚目。

星島日報今天在報導中表示，昨日網傳有6位企業家在會上發言，其中任正非發言表示，儘管中國在智慧駕駛、半導體等領域取得顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」。

據報導，他呼籲中國大陸民企加強核心技術的研發與全球化布局，以應對全球科技競爭的挑戰。

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任正非指出，未來5年是中國科技產業的生死空窗期，民企必須成為全球技術規則的制訂者。

他並透露，華為已啟動「備胎計畫2.0」，聯合中國國內2000家企業重構半導體、工業軟體等關鍵領域的生態系統，目標是在2028年實現全產業鏈自主化率超過70%。（編輯：吳柏緯）1140219