賣地湊錢赴美搏翻身 印度無證移民遭美送回

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（中央社記者李晉緯新德里6日專電）104名印度無證移民被美國遣返回國，部分親屬告訴CNN，不少人試圖改善生活才鋌而走險，有人甚至靠家裡賣地籌錢，花了近6萬美元（約新台幣197萬元）才成行，孰料剛到美國不久即遭遣返。

根據了解，美國境內有72.5萬名印度非法移民，在川普政府加強打擊無證移民後，一架美國C-17軍用運輸機3日載著非法移民飛往印度。

印度旁遮普邦（Punjab）官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），有至少104名印度人4日晚間被美國以軍機遣返，那架C-17軍用運輸機上載著來自印度古茶拉底邦（Gujarat）、馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）、旁遮普邦的非法移民。

一名美國官員告訴CNN，這是川普政府以軍機遣返非法移民行動中，飛行距離最長的一次。

部分無證移民的親屬告訴CNN有關那些人到美國時遇到的困境，並說他們才剛到美國不久就被遣返。

辛赫（Manriasat Singh）告訴CNN，他的表兄弟阿卡許迪帕‧辛赫（Akashdeep Singh）也在那架飛機上，且「聽起來十分低落」。

辛赫表示，阿卡許迪帕去年7月前往美國，花了近6萬美元，那是他父親賣掉近2/3土地換來的。

辛赫提到，阿卡許迪帕今年1月就遭到拘留並驅逐出境，「他的父母很高興他沒有在獄中待個10年，而是回來了，至少他還活著。」

阿卡許迪帕的情況並非特例，官方數據顯示，在短短的4年期間，非法進入美國的印度人數量急增，從2018年到2019年會計年度的8027人，增加到2022年到2023年會計年度的9萬6917人。

在這樣的情況下，美國無證移民中，有很大一部分是要尋找工作的印度人，當中有部分是冒險穿過拉丁美洲國家，進到美國南部的邊境地區。

旁遮普邦一個村莊的前村長拉克比爾‧辛赫（Lakbhir Singh）認識其中一名被逐出美國的印度人，他表示那名男子的家人「非常難過」，因為那家人賣掉房產，花了數千美元「把兒子送出國，但現在兒子被送回來了」。

拉克比爾提到，失業讓他們那裡的年輕人紛紛離鄉，「年輕人想過好日子，政府應該採取措施，而不是在電視上公布他們的姓名、居住的地方，應該要從根本解決問題。」

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儘管印度政府已宣布將接收被驅逐回國的印度人，地方領導人仍呼籲以更大規模的舉措來解決根本問題。

旁遮普邦負責相關事務的官員達利瓦爾（Kuldeep Singh Dhaliwal）告訴媒體說：「我特別要求（印度）總理莫迪（Narendra Modi）和美國總統川普（Donald Trump）一起坐下來，找出解決正在發生，或將要發生問題的解決之道。」（編輯：韋樞）1140206