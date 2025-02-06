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石破茂將會川普 李逸洋：盼聯合聲明強調台海和平穩定

2025/2/6 21:44（2/6 22:26 更新）
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「日本台灣親善協會」6日晚間在東京舉行新春互禮會，共同舉杯慶賀。左起為參議員橫山信一、駐日代表李逸洋、參議員山本順三、眾議員關芳弘、眾議員秋元司，以及日本台灣親善協會會長後藤征士郎。中央社記記者戴雅真東京攝 114年2月6日
「日本台灣親善協會」6日晚間在東京舉行新春互禮會，共同舉杯慶賀。左起為參議員橫山信一、駐日代表李逸洋、參議員山本順三、眾議員關芳弘、眾議員秋元司，以及日本台灣親善協會會長後藤征士郎。中央社記記者戴雅真東京攝 114年2月6日
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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本首相石破茂今天啟程訪美，將與美國總統川普舉行領袖會談。駐日代表李逸洋表示，近年來中共演習常態化，對於區域安全構成非常大的威脅與破壞，希望日美峰會上能再次呼籲國際重視守護台海，在聯合聲明中強調台灣和平與穩定重要性。

「日本台灣親善協會」今晚在東京舉行新春互禮會。會長後藤征士郎致詞表示，日本台灣親善協會致力於促進日本與台灣兩國在國民、政治、經濟、文化等各領域的交流，可以說是加強並鞏固這種交流的關鍵。此外，台灣也是東亞、印度太平洋地區，自由、人權及開放價值觀的重要基石。

他表示，事實上他今天剛剛與外務大臣岩屋毅通話，提到日美領袖會談時，一定要把台灣海峽和平穩定明確要求寫入聯合聲明，還要在聯合記者會上大聲強調這一立場，要讓美國政府明確表達對於台灣和平穩定的深切關注，必須要在聯合聲明和記者會做到。

他一說完，會場響起熱烈掌聲。

李逸洋受訪表示，日美即將要舉行峰會，日本首相石破茂將與美國總統川普會面，希望聯合聲明能夠提到重視台海的安全與穩定。

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他表示，事實上在2021年日美峰會，時任美國總統拜登和日本首相菅義偉的聲明就提到，重視台灣海峽的和平穩定。自此之後，任何的國際重大場域，最後的聲明都一定會提到「台灣海峽的和平穩定，對世界的安全與繁榮不可或缺」，希望這次石破茂與川普最後的聲明，也能提到對台海安全的重視。

李逸洋指出，中共近年演習不斷，本來以為是一年一次，結果是一年多次，甚至演變成常態化，規模一次比一次更大，這是對於區域和平與安定非常大的威脅與破壞，希望日美峰會能夠就這一點再次呼籲國際重視，好好來守護整個台海，甚至整個印太地區的安全與和平。（編輯：陳承功）1140206

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