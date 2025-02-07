川普對內整頓 政府長年訂戶主流媒體恐也難逃

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）川普政府藉削減聯邦支出對內整頓政府機構，連華府圈內長年必讀的媒體Politico也淪箭靶，顯示以往靠政府為訂戶大宗的傳媒如今也難逃川普整肅。

華盛頓郵報指出，2月4日有報導稱政治新聞網Politico未能照常發薪後，社媒平台X上一些用戶將此與川普政府要關掉美國國際開發總署（USAID）做聯想，一時流言四起；一則X貼文稱「USAID被撤，Politico發不出薪資？怪了」。

雖然Politico趕在5日前將薪資發出，但受命為川普整頓政府效能的馬斯克（Elon Musk）5日一早貼文繼續添柴火，稱政府向Politico付費800多萬美元「並非有效運用納稅人錢的方式，會刪除這項浪費開支」。

與此同時，無國界記者組織（RSF）發聲明譴責川普政府凍結含2.68億美元支持媒體與資訊流通在內數十億美元全球各地援外項目，恐使世界各地新聞業陷入混亂。然而這則聲明反授人話柄，猶如坐實美國政府暗地透過傳媒介入他國的指控。

華爾街日報指出，成立於近20年前的Politico標榜披露政府運作和國會攻防內幕與深入分析，靠賣新聞與向聯邦機構、諮詢企業和遊說團體推銷客製化新聞產品取得豐厚收益。

馬斯克在X貼文稱政府向Politico付費為浪費開支後，越來越多人也跳出來開砲，總統川普本人7日也在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）貼文稱，之前政府機構向新聞機構挹注資金，根本是撰寫民主黨正面新聞的「報償」。

許多聯邦機構會訂閱Politico、美聯社、紐約時報和華爾街日報母公司道瓊（Dow Jones）的出版品及像彭博（Bloomberg）的金融資訊等專業新聞品項，有些訂閱服務的費用可能高達數萬甚至數十萬美元。

開支整頓與削減，對仰賴政府客戶的出版品影響頗鉅，也可能成諸如諮詢機構等行業的預兆；這些機構大多靠為聯邦公職單位提供量身定做的服務獲取穩定收入。

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美國聯邦政府支出資料庫USASpending.gov顯示，國際開發總署2024會計年度付費2.4萬美元訂閱Politico，然而整個聯邦政府向Politico付費卻達810萬美元，約占業者2024年營收的3%。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）6日在新聞簡報會說：「我可以證實，拿800多萬美元納稅人錢訂閱Politico，這種基本上形同補貼對方的事不會再發生。政府效率部（DOGE）團隊現正努力刪除這類開支。」（譯者：陳亦偉）1140207