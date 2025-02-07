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菲律賓副總統面對彈劾：律師團已準備抗辯

2025/2/7 14:24
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（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）面對國會展開彈劾程序，菲律賓副總統薩拉．杜特蒂今天回應，律師團已在準備抗辯事宜，仍認真考慮2028年角逐總統職位。

菲律賓眾議院5日取得1/3以上議員背書、針對薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾狀直送參議院，彈劾狀列舉違憲、貪污、背叛公共信任、對總統發出刺殺威脅等多項罪名。

薩拉．杜特蒂今天首度召開記者會回應彈劾案表示，現在想說的只有「天佑菲律賓」，同時也感謝許多支持者的相挺與信任。

被問及是否有辭職的打算？薩拉．杜特蒂回應，律師團正在準備抗辯事宜，現在談論這個議題言之過早。

薩拉．杜特蒂也否認威脅刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）夫婦以及眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），相關說法被曲解。

她並提到，仍然認真考慮於2028年角逐總統職位，但要視明年的民意調查而定。

根據菲律賓憲法，菲律賓參議院在收到彈劾狀之後，將轉換為彈劾庭，由參議員擔任法官，若超過2/3參議員宣判薩拉．杜特蒂的彈劾罪名成立，她將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。

參議院議長艾斯古德羅（Francis Escudero）昨天說明，本屆國會會期已經結束，依法規參議院必須等6月2日新會期，才能開始審理彈劾案。

菲律賓總統與副總統分別民選產生，小馬可仕與薩拉．杜特蒂在2022年的總統大選期間本為競選搭檔，但當選後立場逐漸分歧，去年11月決裂。杜特蒂陣營指控執政當局政治迫害，目的是在2028年總統大選之前鏟除競爭對手。

小馬可仕昨天重申，自己與薩拉．杜特蒂面對的彈劾案無關。

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彈劾庭為政治程序，外界普遍認為參議員的政黨傾向將左右彈劾結果，且輿論變化也可能影響參議員的立場。菲律賓將於5月舉行期中選舉，參議院的24席次當中將改選12席，彈劾結果尚難預料。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）1月8日公布的調查，41%的民眾贊成彈劾薩拉．杜特蒂、35%反對、19%無意見，其餘表示對事件不夠瞭解。（編輯：韋樞）1140207

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