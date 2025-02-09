低調應對川普政府 紐時：輝達延攬關係人士

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）紐約時報指出，矽谷企業爭相吸引美國新任總統川普垂青之際，輝達與微軟卻低調應對新政府。但兩大企業實際上是鴨子划水，比如輝達去年就駐點華府，近期還延攬多位與川普政府關係密切的人士。

川普1月20日就職典禮大咖雲集，臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）等科技大老都出席觀禮。

紐約時報（The New York Times）報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）則雙雙缺席。

黃仁勳1月31日赴白宮首度會晤川普；納德拉則於就職典禮前跟川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）共進午餐。兩場會面都未大張旗鼓，態度可謂相當低調。

消息人士透露，早在納德拉與川普會面之前，微軟高層已先行會見川普的幕僚、準內閣官員和科技顧問，以了解川普上任後的優先要務及關切事項。

儘管微軟與輝達都未高調迎合川普，但這兩大企業的華府經歷可謂截然不同。微軟即將迎來創立50週年，在應對政策問題和遊說兩大黨都有豐富經驗；相形之下，輝達則是華府方面的新手。

目前這兩大企業都面臨高風險。川普政府將制定輝達晶片銷售以及微軟設置海外資料中心的相關規範。微軟更面臨一連串其他問題，包括網路安全、人工智慧（AI）系統監管和資料中心供電需求。

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）近來取得突破性進展後，輝達也面臨美國政府進一步限制對中銷售晶片的風險。

面對白宮壓力，輝達正積極強化在華府的影響力。有2位不具名消息人士透露，輝達去年首度在華府設辦公室，本週還延攬共和黨政府事務高階主管巴勃（Stewart Barber），他曾擔任川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）的顧問。

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此外，輝達已申請加入代表多數頂尖科技企業的政策組織「資訊科技業協會」（Information Technology Industry Council），並聘請地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies），該團隊由川普首屆總統任期的白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）領導。

曾領導資訊科技業協會近10年的影音串流平台網飛（Netflix）前公共政策副總裁賈費德（Dean Garfield）表示，輝達這些舉措確實顯示他們漸趨成熟，也意識到在華府保持影響力的重要性，期盼輝達接下來將採取更多相關措施。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1140209