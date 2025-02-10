俄媒：習近平受邀5月赴莫斯科出席二戰勝利日活動
2025/2/10 16:34
（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯官方的塔斯社（TASS）今天報導，中國國家主席習近平已接受俄羅斯邀請，5月將出席慶祝蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」活動。
塔斯社引述莫斯科駐北京大使莫古洛夫（Igor Morgulov）接受俄國官方電視台訪問時所說：「中國國家主席習近平已接受邀請，將於5月9日參加在莫斯科舉辦的『偉大衛國戰爭勝利』（Victory in the Great Patriotic War）80週年慶祝活動。」
克里姆林宮去年12月表示，已邀請「許多國家」參與這場慶祝活動。
莫古洛夫表示，習近平也回邀俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）前往中國，參加訂於9月舉辦的反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動。
蘇聯在二戰死難人數高達2700萬，其中包括數百萬烏克蘭人，最終成功將入侵的納粹德軍逐出，希特勒（Adolf Hitler）最後在柏林自殺，蘇聯紅軍隨後於1945年在德國國會大廈（Reichstag）升起勝利旗幟。
透過 Google News追蹤中央社
納粹德國無條件投降於1945年5月8日晚間11時1分正式生效，法、英、美將這天定為「歐洲勝利日」（Victory in Europe Day），由於當時莫斯科已是5月9日，因此蘇聯訂5月9日為「勝利日」（Victory Day），紀念1941-45這場「衛國戰爭」。
勝利日已是俄羅斯最重要的非宗教節日之一。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1140210
- 2025/02/09 20:02
- 2025/02/09 15:52
- 2025/02/08 12:07
- 2025/02/07 21:17
- 2025/02/06 14:53
- 2025/02/06 12:09
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀