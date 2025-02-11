美防長廢前朝決策 最大軍事基地名稱改回布拉格堡

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯今天把美國最大軍事基地的名稱改回布拉格堡，撤銷了前政府的變革，國防部稱此名是為了記念二戰英雄布拉格，而非內戰期間支持奴隸制度的將領布拉格。

法新社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署改回舊名的命令後，在社群媒體X平台發文說：「布拉格（Bragg）回來了！」

他上傳一段影音說：「我下令軍方把北卡羅來納州自由堡（Fort Liberty North Carolina）改回北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg North Carolina）。」

美國國防部發聲明表示，這個基地是以第二次世界大戰的英雄士兵羅蘭．L．布拉格（Roland L. Bragg）命名，以表彰他在「突出部之役」（Battle of the Bulge）期間彰顯的卓越勇氣。

北卡的基地原先是在1918年因記念布萊克斯頓．布拉格（Braxton Bragg）而命名布拉格堡。

布萊克斯頓．布拉格是美國內戰期間吃敗仗的南方邦聯軍（Confederate Army）將領，1863年的「查特怒加之戰」（Battle of Chattanooga，或譯查塔努加戰役）南軍失利之後，布萊克斯頓．布拉格被解除指揮官的職務。

赫格塞斯拍板改回舊名，廢止了美國總統川普（Donald Trump）前任拜登（Joe Biden）的做法。包括布拉格堡被改名為自由堡在內，美國有一連串軍事設施不再以1861至1865年內戰期間支持南方的人物命名。

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2015年，當時的美國總統歐巴馬（Barack Obama）正式承認，這座位於阿拉斯加州的山峰稱之為迪納利山，數個世紀以來阿拉斯加原住民就是這麼稱呼它。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1140211