川普下令墨西哥灣改名美國灣 美聯社拒從遭白宮封殺

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國最大通訊社美聯社今天表示，由於社方拒絕遵循總統川普將墨西哥灣更名為「美國灣」（Gulf of America）的命令，美聯社白宮記者遭禁止參與一場與川普有關的活動。

法新社和美聯社報導，美聯社執行總編培斯（Julie Pace）說：「白宮告知我們，如果美聯社的編採標準不配合總統川普將墨西哥灣更名為美國灣的行政命令，美聯社就會被禁止採訪在橢圓形辦公室進行的活動。」

培斯透過聲明表示：「美聯社記者今天下午被阻止參加一場行政命令簽署儀式。」

川普上個月就職後簽署行政命令，宣布墨西哥灣從今以後會被稱為「美國灣」。

這片與墨西哥接壤的水域過去一直被美墨政府公認稱作墨西哥灣。

川普稱墨西哥灣是「美國不可分割的一部分」，對美國石油生產和漁業至關重要，也是「美國觀光休閒活動的熱門地點」。

培斯透過聲明指出：「川普政府因為美聯社的獨立新聞報導而施以懲罰，令人震驚。」

她指出：「基於美聯社的言論內容限制我們進入橢圓形辦公室，不僅嚴重阻礙大眾取得獨立新聞報導，更明顯違反美國憲法第一修正案。」

美聯社在上個月一則編採通知中表示，川普的行政命令「僅在美國境內具有效力」。美聯社指出，「墨西哥、其他國家和國際組織沒有必要承認這個更名舉動」，還說「墨西哥灣這個名字已經沿用了400多年」。

美聯社表示：「美聯社將沿用它原本的名稱，並同時註明川普選擇的新名稱。」

美聯社補充表示：「作為一個在全世界傳播新聞的國際新聞機構，美聯社必須確保地名和地理資訊對所有閱聽眾來說都容易辨識。」

川普政府並未立即對阻止美聯社記者採訪一事發表聲明，目前也沒有跡象顯示有任何其他新聞工作者受到影響。川普長久以來都與媒體處於敵對關係。川普政府7日將另一群新聞機構趕出國防部辦公室空間。

總統要求新聞機構配合命令更改新聞內容，似乎與美國憲法第一修正案相牴觸；第一修正案禁止政府阻礙新聞自由。

維護媒體報導美國總統相關新聞的白宮記者協會（White House Correspondents' Association）譴責白宮封殺美聯社一事「令人無法接受」，呼籲川普政府「立即改變做法」。

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白宮記者協會主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）透過聲明表示：「白宮不能規定新聞機構如何報導新聞，也不能因為不滿他們的編輯決策而懲罰在職新聞工作者。」

美聯社是美國最大通訊社，其編採手冊多年來都是各媒體編輯台和企業辦公室的首要參考工具。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140212