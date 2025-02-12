狂酸馬斯克 阿特曼：頻出怪招只想拖慢OpenAI發展

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（中央社聖塔克拉拉11日綜合外電報導）隨著人工智慧（AI）巿場競爭日益激烈，OpenAI執行長阿特曼拒絕億萬富豪馬斯克收購計畫後，今天又酸對方「是個不快樂的人，真同情他」，說馬斯克出招想拖慢OpenAI發展。

有線電視新聞網（CNN）報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）昨天回絕可能塑造AI產業未來走向的一項潛在震撼性交易後，今天繼續公開槓上對手馬斯克（Elon Musk），告訴馬斯克的投資集團OpenAI是非賣品，儘管對方開出巨額高價。

阿特曼今天在法國巴黎的「人工智慧行動高峰會」（AI Action Summit）告訴彭博電視（Bloomberg TV）：「伊隆（馬斯克的名字）用盡各種手段、搞了很久，這是最新一招，也就是本週這一插曲。我覺得他或許只是試圖拖慢我們而已。」

馬斯克昨天宣布，他領軍的投資集團將出價974億美元收購OpenAI的非營利組織。OpenAI董事會勢必得考慮此一巨額出價，不過如果認為馬斯克可能偏離OpenAI的使命，董事會是否會認真討論這項交易仍是未知數。

OpenAI共同創辦人馬斯克與阿特曼長期意見分歧，早已離開這家公司，並且提起訴訟，指控這家AI公司及高層將OpenAI歪曲成為慈善機構。

營運OpenAI的非營利組織控制名為OpenAI LP的實體，OpenAI LP是大公司架構下的營利性公司。該營利性公司於短短幾年內讓實際上一文不值的OpenAI估值暴漲到約1000億美元，而這大體上被認為是阿特曼所策劃，他也是OpenAI成功的關鍵人物。

馬斯克聲稱OpenAI尋求以其AI工具來獲利，背離初衷。

馬斯克創立自己的AI公司x.AI後，現在成為競爭者。

阿特曼在訪談中表示：「我希望他能開發更好產品來競爭，但我認為他已經用過很多策略。許多、許多訴訟，各式各樣瘋狂之舉，現在又來這招。我們只能試著集中全部精力、繼續努力。」

被問到馬斯克是否出於沒有安全感而對OpenAI使出這些策略時，阿特曼表達同意並且貶抑對方。

「或許他畢生都很沒安全感吧。我同情這傢伙。我不認為他是個快樂的人，我真的同情他。」

馬斯克和社群平台X的發言人沒有回應置評請求。

與此同時，路透社報導，OpenAI董事會尚未收到馬斯克領軍的財團提出正式收購提議。但馬斯克的律師表示，已將收購提案以電郵方式發給OpenAI外部法律顧問公司。

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知情的消息人士今天告訴路透社，OpenAI董事會未尚收到馬斯克集團的正式收購報價。這使得該項接手全球最受矚目AI公司的計畫令外界霧裡看花。

馬斯克的律師托伯洛夫（Marc Toberoff）告訴路透社，他昨天已發電郵給OpenAI的外部法律顧問公司沃奇爾．立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）。該律師事務所沒有立即回應置評請求。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140212