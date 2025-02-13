川普控告壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解
2025/2/13 10:48（2/13 11:14 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）今天報導，億萬富豪馬斯克的社群平台X已同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），以了結美國總統川普對該公司及時任執行長的訴訟。
路透社報導，川普支持者2021年1月襲擊美國國會大廈之後，多個社群平台暫停川普的帳號，川普為此提起訴訟。若上述報導屬實，X將是第2個與川普達成和解的社群平台。
2021年7月，川普對X平台前身推特（Twitter）、臉書（Facebook）和谷歌（Google）母公司Alphabet及各家時任執行長提起訴訟，指控他們非法壓制保守派觀點。
上個月，臉書母公司Meta Platforms同意支付約2500萬美元，以與川普達成和解。
華爾街日報引述知情人士的話報導，考慮到總統與馬斯克（Elon Musk）關係密切，川普團隊考慮逐步結束對X的訴訟。馬斯克曾為川普的競選活動捐款2.5億美元。
華爾街日報說，雙方最終走向和解。
透過 Google News追蹤中央社
據報導，川普的律師團也預計與Google和解。在2021年國會大廈暴動事件後，Google禁止川普使用社群媒體YouTube。
X和其時任執行長杜錫（Jack Dorsey）、Alphabet和白宮都未立即回覆路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140213
延伸閱讀回顧／推特臉書之後 YouTube抵制川普頻道新增內容川普赦免國會大廈暴動案被告 裴洛西批侮辱司法川普完全赦免國會暴動案被告 數百人獲釋出獄美71歲老婦參與國會暴動自認有罪 拒絕川普赦免川普下令墨西哥灣改名美國灣 美聯社拒從遭白宮封殺川普告誹謗 美國廣播公司新聞網支付近5億和解
- 2025/02/13 10:54
- 川普控告壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解2025/02/13 10:48
- 2025/02/13 10:04
- 2025/02/13 09:33
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
盧比歐將訪歐洲中東 聚焦美國優先事項