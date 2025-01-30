川普控告不當禁帳號 Meta支付2500萬美元和解

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）Meta今天表示，已同意支付2500萬美元（約新台幣8.2億元）和解金，以了結美國總統川普對Meta與執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）提起的訴訟。川普2021年指控Meta旗下社群媒體臉書與Instagram在國會襲擊案之後不當暫停他的帳號。

法新社報導，「華爾街日報」率先披露這場官司已和解的消息，這被視為川普的一項勝利。

「華爾街日報」引述瞭解和解協議內容的消息人士指出，和解金其中的2200萬美元將作為川普總統圖書館基金，其餘的和解金將會被用於支付其他參與此案的原告和相關費用。

而Meta在和解協議中，將不會承認暫停川普的帳號是不當行為。

Meta發言人已向法新社證實這場官司以和解落幕。

川普的支持者2021年1月6日企圖推翻2020年大選結果而強闖國會大廈，而川普的一些言論被認為在讚揚這起事件的參與者。這起事件爆發後，他大肆批評社群媒體暫停他的帳號。

然而，川普近期跟許多科技公司高層像是祖克柏以及社群平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）交好。祖克柏與馬斯克本月20日均現身華府，出席川普的總統就職典禮。

祖克柏之前曾表示支持川普，而這名科技公司大老闆已經取消Meta旗下應用程式限制一些內容的規定，範圍擴及臉書（Facebook）、Instagram（IG）、Threads和WhatsApp。

祖克柏本月宣布取消事實查核時表示，Meta將會「恢復平台的言論自由」。

報導指出，這份和解協議是媒體公司面對川普第二任期所做出的最新示好舉動。

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美國廣播公司新聞網（ABC News）去年同意支付1500萬美元（約新台幣4.92億元）和解金，以解決川普提起的誹謗訴訟。

這起訴訟源於自ABC當家主播史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）去年3月期間，在節目中訪問聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）時聲稱，川普被裁決「必須為強暴負起責任」。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140130