內政部：蒐整網路平台詐騙廣告 3月送數發部裁罰

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（中央社記者高華謙台北6日電）內政部今天說，為打擊詐騙，警政署2月起會蒐整各網路平台投放廣告的違規狀況，3月移送案件給數發部開罰。

配合詐欺犯罪危害防制條例，數發部去年公告，綜合考量平台被利用在刊登詐騙廣告風險及使用者占比後，公告納管Google、LINE、Meta與TikTok等網路廣告平台。

內政部次長馬士元今天說，今年春節期間詐騙數字下降許多，因民眾、銀行、公務機關與詐騙集團都在放假，加上民眾往外跑，接觸手機機會減少，觸及詐團會降低，但過完年就要全力備戰，因為數字一定會反彈。

馬士元表示，警政署2月起已蒐整所有網路平台業者投放廣告情況，包括具名與實名制等違規樣態，以及下架假投資與不實廣告等，3月會將案件移送數發部開罰。

馬士元說，若因投放詐騙廣告造成民眾受騙，開罰會對4大平台業者（Google、LINE、Meta、TikTok）母公司形成企業與社會責任壓力，因此2月到3月會努力壓制詐騙趨勢，對不配合業者，也會根據詐防條例開罰。

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此外，內政部也祭出其他反詐騙措施。馬士元表示，地政司已通令全國所有地政單位在民眾做房屋抵押與土地抵押時，要有3天緩衝期，地政人員若發現抵押狀況或設定條件不正常也要通報，因地政類詐騙案只要做財產抵押都是千萬起跳，這也是詐騙大宗金額來源，所以地政單位加入反詐騙國家隊非常關鍵。

他也說，詐騙集團喜歡使用人頭帳戶，會請中華郵政等幾家使用率最高的公民營銀行人員進駐警政署165專線，希望即時處理民眾遇到的詐騙帳務問題，並提供金融意見服務。（編輯：張均懋）1140206