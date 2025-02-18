Meta目標打造最長海底電纜 串連全球5大洲

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）美國科技巨擘Meta日前宣布計劃建造全球最長海底電纜，目標連接美國、印度、南非、巴西等地區，為5大洲提供「業界領先的連線功能」，並有助支援Meta人工智慧（AI）計畫。

綜合「衛報」（The Guardian）和英國廣播公司（BBC）報導，Meta宣布計劃建造長約5萬公里的海底電纜，比地球周長還長，名為「水域價值計畫」（Project Waterworth，暫譯）。

根據Meta說法，這條電纜將是目前為止最長的電纜，採用24對光纖（fibre-pair）系統，除了能提供更大容量，還將有助支援Meta的AI計畫。Meta旗下有社群平台臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp。

Meta在部落格文章中表示：「水域價值計畫將為美國、印度、巴西、南非和其他重要地區帶來業界領先的連線功能。這項計畫將促進這些地區的經濟合作、推動數位包容以及為科技發展提供機會。」

文中寫道：「例如在印度，我們已看到當地數位基礎設施大幅提升並獲更多投資，水域價值計畫將有助加速這個進程，並支持這個國家富有雄心的數位經濟計畫。」

Meta還說：「我們過去10年與各個合作夥伴推動基礎設施創新，開發20多條海底電纜。這包括部署多條業界領先的24對光纖海底電纜，相較其他新系統通常僅含8到16對光纖。」

海底電纜成地緣政治角力焦點

全球超過95%網路流量是透過海底電纜傳輸，但海底電纜易受攻擊或發生事故的特性引發各界擔憂，在地緣政治緊張和衝突期間也可能淪為目標。

電信市場研究公司TeleGeography表示，目前全球有超過600個眾所周知的海底電纜系統。

鑒於去年有重要的海底電纜疑似遭到破壞受損，北大西洋公約組織（NATO）今年1月啟動巡邏任務，加強監控波羅的海（Baltic Sea）船隻。

英國國會相關委員會近來也要求提供證據，證明英國有能力保護海底電纜基礎設施免受威脅，以及證明在發生重大和長期中斷事件時，國家仍具備適當的韌性。

委員會當時指出，各界日益關切「俄羅斯和中國威脅海底基礎設施的能力，尤其是在緊張升溫或衝突加劇時期」。

Meta在部落格文章中表示，將把電纜系統鋪設到深達7000公尺的海域，並「在容易出狀況的高風險地區，例如靠近岸邊的淺水區，採用強化埋設技術，以避免船錨和其他危險造成的損壞」。

牛津網路研究所（Oxford Internet Institute）教授萊頓維塔（Vili Lehdonvirta）說，這項計畫似乎和既有路線不同，例如繞過歐洲和中國，避開蘇伊士運河（Suez Canal）和南海的「地緣政治熱點」。

他表示，將美國與南半球主要競爭市場連結，或許可視為「強化美國在海外的經濟和基礎設施實力」。

科技大廠漸成海底電纜鋪設主力

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谷歌（Google）去年表示，將建造連接非洲和澳洲的海底電纜，並宣布投資10億美元在太平洋鋪設2條新的海底電纜，以提升美國和日本的數位連結。

萊頓維塔表示，過去10年愈來愈多海底電纜是由大型科技公司鋪設，有別於以往是由大型國家電信公司集團出資鋪設，這反映大型科技公司的規模和地位不斷增長，能夠獨立為這類基礎設施提供資金。（譯者：盧映孜/核稿：張茗喧）1140218