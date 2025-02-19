臉書直播影片快備份 2/19起只保留30天

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（中央社記者吳家豪台北19日電）臉書Facebook Live直播影片以往會被無限期儲存，然而多數直播影片的觀看數目幾乎集中在播出後幾週內。為提升使用體驗，Meta宣布自今天起調整臉書直播影片儲存期限，播出後30天內將自動刪除，舊有直播影片下載或轉存時間為90天。

Meta發布新聞稿說明，2月19日前播出的直播影片未來將從臉書刪除，在刪除前，用戶會收到電子郵件與App通知，並有90天時間下載或轉移內容。若需要更多時間，可以再延長保留6個月，後續平台將刪除先前的直播影片。

Meta表示，臉書的直播影片以往會被無限期儲存，這次變動將讓平台儲存空間政策接軌業界標準，提供更符合需求的直播體驗。

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為了讓用戶更輕鬆留存先前的直播影片，臉書提供多種下載工具，可下載單部或多部直播影片，也能選擇「轉移直播影片」到自己的雲端儲存空間，例如Dropbox或Google雲端硬碟等。

如果想把直播中最喜歡的片段保留在粉絲專頁上超過30天，可以將直播影片剪輯成較短片段，並以Reels短影片的形式分享到臉書。（編輯：林淑媛）1140219