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蘋果、Meta參戰 人形機器人競爭升溫

2025/2/17 11:18
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（中央社記者吳家豪台北17日電）蘋果公司與臉書（Facebook）母公司Meta已在混合實境（Mixed Reality）頭戴裝置領域直接較量，或許不久之後，這2家科技巨擘將在人形機器人領域再度競爭。

想像機器人在家幫忙折洗好的衣服、協助倒水、把髒碗盤放進洗碗機裡，這些情節如同科幻小說，人們一度以為這樣的未來還很遙遠，現在因為有數家全球最大科技公司的協助，變得更貼近現實。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報中表示，Meta已在旗下Reality Labs硬體部門成立新的事業單位，負責人形機器人技術發展。在期待Meta品牌機器人問世之前，Meta的短期目標是打造一個類似Google Android的軟體平台，幫助硬體製造商投入人形機器人領域。

Meta自認在人形機器人市場擁有優勢，已開發出用於混合實境的感測器和運算技術，並推出人工智慧（AI）模型Llama，這些都是開發人形機器人的重要工具。Meta將開始為人形機器人計畫招募工程師，幫助其他公司在未來幾年打造新款人形機器人。

另一方面，葛曼說，蘋果公司對機器人設計有自己的想法，傾向於打造能控制所有輸入操作的產品，可以善用蘋果AI且緊密整合其他技術。蘋果在機器學習部門內設有先進AI研究團隊，同時也有家用硬體相關工程部門。

蘋果打算今年發表一款桌面型裝置，結合機器手臂與螢幕，就像更高階版本的智慧家庭樞紐裝置。另外還有一款移動式機器人正在開發中，類似亞馬遜家用機器人Astro。

葛曼認為，對蘋果而言，最大關鍵是能否趕上其他競爭對手的AI進展，如果連手機和平板電腦的AI競爭力都不足，更別談打造機器人。

葛曼說，人形機器人被視為AI終極應用，與自駕車有異曲同工之妙，差別在於自駕車靠車輪跑在市區街道上，人形機器人則是用腳在用戶客廳裡導航。雖然蘋果過去幾年開發自駕車但喊卡，相關經驗或許仍有幫助。

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天風國際證券分析師郭明錤日前在社群平台X發文表示，蘋果正在為未來的智慧家庭生態研究人形與非人形機器人，目前這些產品仍處於內部的概念驗證（POC）階段。蘋果重視的是使用者如何與機器人建立認知互動，而非外觀設計是否人形，這也意味著感測硬體和軟體技術將扮演核心關鍵。

郭明錤指出，從POC階段到正式開案，所需時間視情況而定，根據目前進度和一般產品開發週期來看，蘋果的機器人要量產，可能要等到2028年或更晚才會開始。值得注意的是，重視保密的蘋果反常地在POC早期階段就公開分享部分機器人研究成果，可能是為了吸引人才。（編輯：楊蘭軒）1140217

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