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記者在現場／洛杉磯野火吞噬豪宅小鎮 72歲設計師目擊星火燎原瞬間
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美媒：Meta執行長祖克柏在佛州與川普會面

2025/1/11 10:15（1/11 10:31 更新）
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Meta執行長祖克柏。（路透社）
Meta執行長祖克柏。（路透社）
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（中央社邁阿密10日綜合外電報導）新聞網站Semafor引述知情人士說法報導，科技企業Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天在佛羅里達州與美國總統當選人川普會面。

報導提到，兩人會面地點在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸。Meta與川普的政權交接團隊尚未回覆路透社的置評要求。

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Meta今天在寫給員工的備忘錄中表示，公司將終止「多元、公平與共融」（DEI）計畫，包括聘僱、培訓和選擇供應商的計畫。

Meta本週稍早也捨棄在美國的事實查核計畫，並減少對移民、性別認同等爭議性主題討論的限制，在川普即將於本月20日就任總統之前，屈服於保守派人士的批評。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140111

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