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印尼土耳其兩國總統會面 重申支持巴勒斯坦獨立建國

2025/2/13 16:41（2/13 16:56 更新）
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土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan，中）11日訪問印尼，在機場受到印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto，右）的歡迎。（印尼總統府秘書處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 114年2月13日
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan，中）11日訪問印尼，在機場受到印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto，右）的歡迎。（印尼總統府秘書處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 114年2月13日
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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）美國總統川普提議巴勒斯坦人遷出加薩，並由美國「接管」加薩。土耳其總統艾爾段與印尼總統普拉伯沃見面後表示，希望與印尼合作重建加薩，並與印尼共同重申支持巴勒斯坦獨立建國。

正在印尼訪問的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天與普拉伯沃（Prabowo Subianto）會晤。雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，雙方討論的議題涵蓋經濟和國防合作等，艾爾段會後表示，他將「繼續與印尼合作，重建加薩（Gaza）並捍衛巴勒斯坦」。

艾爾段強調，建立一個以1967年邊界為基礎，以東耶路撒冷為首都，領土完整的巴勒斯坦國家，刻不容緩，並說：「我們認為任何破壞這一點的舉措、提議和計畫都不合法，這意味著更多衝突、流血和不穩定。

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普拉伯沃則強調，2名領導人長期以來都抱持相同觀點，即「巴勒斯坦（問題）的和平解決方式是透過兩國方案實現獨立建國」。

普拉伯沃和艾爾段會後發布的聯合聲明中，共同呼籲「改革全球治理機構以有效應對國際挑戰」，特別是聯合國安理會。（編輯：唐佩君）1140213

艾爾段
川普盼擁有加薩 可能讓中東國家協助部分重建艾爾段：若敘利亞分裂 土耳其已準備好介入
普拉伯沃
印尼農民協會：台灣有先進技術優良種子 盼加強合作智庫：普拉伯沃執政 印尼奉行不結盟與美國疏遠
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