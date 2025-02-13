美凍結對外援助 越南呼籲繼續有效務實合作

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）美國凍結對外援助資金，越南多項清除戰後地雷及未爆彈的計畫被迫中斷。越南今天呼籲，盼雙方根據「全面戰略夥伴關係聯合聲明」中所確立的各種精神，繼續務實有效推動合作。

越南廣平省（Quang Binh）近日證實，轄內排除戰後遺留地雷及未爆彈的相關專案已告暫停，一些由美國國際開發總署（USAID）資助的計畫也受影響。300多名計畫人員前途茫茫，當地民眾生命將繼續遭受未爆彈及地雷威脅。

越南外交部今天舉行例行記者會，美國總統川普（Donald Trump）上任後凍結對外援助資金及關稅政策等議題成為新聞焦點。數十家來自越南的境內、外媒體接力提問，記者會耗時約一小時才結束。

面對美國凍結對外援助一事，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，越南對此高度關切。越南和美國多年來透過包括USAID在內的合作機制和形式，在經濟、環境、氣候變遷、救災等領域進行合作，特別是在解決戰後遺留問題上進行了十分有效的合作，並為當地民眾帶來更美好的生活。

范秋姮說，美方中止USAID的援助計畫，特別是清除戰後遺留地雷與爆炸物的相關專案，以及邊和機場（Bien Hoa）除污計畫，將嚴重影響當地居民的安全與環境。

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她指出，長期以來，美國對越南的援助，以及雙方在尋找戰爭期間失蹤美軍下落的合作，都具有切實意義，不僅增進兩國人民的友誼、鞏固互信，更建構了良好的越美關係。在兩國慶祝建交30週年的背景下，這一合作更為重要。

范秋姮最後呼籲，越南希望和美國根據雙方在「全面戰略夥伴關係聯合聲明」中所確立的和平、合作與可持續發展精神，繼續務實有效地推動這些合作，為雙邊關係的穩定及長久發展作出貢獻。（編輯：唐佩君）1140213