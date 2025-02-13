關稅戰進逼 越南強調與美密切協調並對外資信心喊話

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）美國大打關稅戰，越南被視為目標國家之一。越南外交部發言人范秋姮今天表示，越美一直保持密切協調；她並對外資信心喊話，將創造良好經商環境，讓企業能放心在越南做生意。

美國日前宣布將對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，還計劃在近日對各國祭出對等關稅。由於越南2024年對美國的貿易順差排名全球前5，加上被中國用來「洗產地」的疑慮揮之不去，外界認為越南恐躲不過美國的關稅大刀。

越南外交部今天舉行例行記者會，面對美國發起的關稅戰，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，基於越美之間的全面戰略夥伴關係，雙方一直保持密切協調，以維持並促進雙邊貿易的積極發展。

她並對在越南的外資信心喊話表示，越南將持續簡化各項規定，創造良好的經商環境，讓外資企業能夠放心在越南做生意。

范秋姮指出，未來越南願意本著建設性與合作精神，與美方進行交流與磋商，以分享訊息、加強相互理解，共同解決雙邊尚存的問題，這有利於雙邊經濟關係穩定且可持續發展，符合雙方利益。

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范秋姮表示，越南作為一個高度開放且日益深度融入全球的經濟體，始終密切關注國際貿易的動態與發展，以便採取適當措施降低對越南經濟的影響，同時為國際貿易的良好發展做出貢獻。

她保證，越南將嚴格遵守國際機制、法律，以及對雙邊和多邊貿易所做出的承諾，並加強國際合作，以完善相關制度、提升能力，繼續推動貿易自由化，為經濟的健康成長作出貢獻。（編輯：唐佩君）1140213