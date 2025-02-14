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法11歲少女遭刺身亡 23歲兇嫌疑因電玩不順洩憤

2025/2/14 07:39
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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）法國11歲少女8日被發現身中數刀陳屍在家附近樹林裡，23歲的鄰居兇嫌已坦承犯案。兇嫌疑似只因玩電玩過程不順心，便找人勒索洩憤，震驚全國。電玩工會立即發出聲明，譴責暴力行為。

法國發生一起駭人案件。一位11歲的女孩露易絲（Louise）8日深夜被人發現倒臥在巴黎南郊艾松省（Essonne）的樹林裡，身中多刀身亡，引起輿論譁然。

少女親友7日下午報警失蹤，警民發動搜索，凌晨2點半左右在樹林發現少女的遺體。這位金髮女孩被同學形容為「親切可人」，總是「充滿笑容」。

經過嫌犯同校學生與親妹妹指認監視器畫面，警方10日晚間循線逮捕23歲的兇嫌歐文 L.（Owen L.）。11日晚間，他的DNA被證實與女孩的手上DNA吻合。

據BFM電視台（BFMTV）報導，歐文曾有暴力與偷竊等輕罪案底，被形容為「沈迷電玩」。受害者露易絲就讀的學校也是歐文的母校。

法國艾佛里市（Evry）檢察官杜郎（Gregoire Dulin）12日下午召開記者會表示，歐文12日凌晨坦承犯案，並已隨即被移往監獄。杜郎指出，兇嫌犯案當天在玩線上遊戲「要塞英雄」時與其他玩家發生爭執，氣憤離家，想要「偷竊或敲詐」洩憤，卻遇到在放學回家路上的露易絲。

歐文向警方供稱，他以協助找尋失物為由將露易絲騙至樹林裡，接著便持刀威脅並翻找女孩包裡的物品。女孩的尖叫聲讓他驚慌，他「一時情急」將受害者推倒並以刀攻擊。檢察官表示過程仍有待調查。

內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）隨即在受訪中質疑青少年沈溺電玩的危險性。

不過電玩產業工會今天出面回應，並在一則聲明中指出，產品不會使人變得暴力。「電玩是娛樂產品，和電影、書和音樂一樣。最近許多研究顯示，電玩和真實生活中的暴力行為並無相關。」

工會對露易絲之死表達震驚，也譴責無端暴力行為，表示需探究暴力背後更大、更深層的社會因素。

歐文來自「正常家庭」，巴黎人報（Le Parisien）今天指出，他父親任職於銀行業，母親則投身文化業，且積極參與當地事務。兩個家庭僅相距300公尺，露易絲每天上下學都會經過嫌犯家。

兇嫌父母還曾參與最初的搜尋工作，但現在卻和歐文女友一起，以「隱匿罪行」為由被拘留在看守所，據信他們為兇嫌提供虛假的不在場證明。

目前警方並未在受害者遺體上提取到性暴力犯罪的證據，也排除為劫財犯案，因手機仍在受害者身上。警方現階段傾向認為這是一起只是為了洩憤的暴力攻擊。

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據巴黎人報指出，兇嫌沒有精神病史，但旁人對他評價是「很暴力」，甚至攻擊過親妹妹。協助指認的妹妹透過友人表示，現在很擔心哥哥報復。

近年來，法國青少年與校園暴力案件時有所聞。然而在此案爆發的第一時間，卻有媒體未待調查確定就把矛頭指向外來移民，稱「這些生命遭與法國無關的人士傷害」，似乎企圖煽動種族緊張關係。（編輯：陳慧萍）1140214

#法國
#歐文
#樹林
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