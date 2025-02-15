民主剛果衝突陰影籠罩下 非洲聯盟峰會登場

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（中央社衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴15日綜合外電報導）非洲聯盟峰會今天登場，預料剛果民主共和國愈演愈烈的衝突將成為主要的議題。由於民主剛果第2座大城遭盧安達支持的武裝組織占領，民主剛果總統齊塞克迪未能出席峰會。

法新社報導，55國組成的非洲聯盟（African Union）在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）召開會議；值此之際，剛果民主共和國與蘇丹正面臨毀滅性衝突，而美國總統川普刪減發展援助資金，也重創非洲。

這些非洲領袖們代表約15億人口，但非洲聯盟長期被批評反應遲緩、缺乏效率，發出的聲明也沒有約束力。

隨著剛果民主共和國東部區域衝突升級和國際組織再三警告，非洲聯盟一直被批評消極，觀察家也要求非盟採取更有魄力的行動。非洲東部和南部國家的領袖本月8日呼籲在5天內「立即無條件」停火，但11日就爆發新一波戰事。

即將卸任的非盟委員會（AUC）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）昨天告訴法新社，相關各方「必須遵守停火」，而為了制止衝突，非洲各國正在「大動員」。

非盟和平與安全理事會（AU Peace and Security Council）為了這場衝突召開會議，一直討論到昨天深夜。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）預計今天在峰會上發表演說。

盧安達總統卡加米（Paul Kagame）和剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）均未出席昨天的會議。

政府消息人士向法新社透露，齊塞克迪這個週末也不會出席峰會，「他必須密切關注剛果民主共和國當下的情勢」。

齊塞克迪昨天在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中呼籲各國將盧安達「列入黑名單」，譴責其「擴張主義野心」。

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安全和人道援助消息人士透露，盧安達支持的武裝團體M23上月占領關鍵省分首府果瑪（Goma），繼續往南推進；在接管一座重要機場後，昨天幾乎暢行無阻地進入另一個重要城市布卡伏（Bukavu）。

盧安達沒有承認支持M23，但曾指控剛果民主共和國的胡圖族（Hutu）極端分子威脅到盧安達安全。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140215