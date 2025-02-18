澳洲央行降息 4年多來首次

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（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲中央銀行澳洲儲備銀行今天調降關鍵利率，為4年多來首次，但警告全球動盪可能破壞進一步的寬鬆政策。

法新社報導，澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）將現金利率下調0.25個百分點至4.10%，這是2020年11月以來首度降息。

澳洲儲備銀行表示，通貨膨脹「自2022年達到高峰以來已大幅下降」，但對未來進一步降息的可能性「抱持謹慎態度」。

值得注意的是，澳洲儲備銀行指出國外存在「顯著」的不確定性前景。

澳洲儲備銀行在聲明中表示：「地緣政治和政策的不確定很明顯，如果家庭和企業在前景更加明朗之前推遲支出，這些不確定性本身可能會影響許多國家的經濟活動。」

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世界各地的央行和股市都在緊張關注美國總統川普貿易關稅計畫的影響。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週警告，由於「貿易、移民和監管政策」的影響，經濟前景「高度不確定」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140218