加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
庫克群島靠攏中國引紐西蘭疑慮 來龍去脈一次看
首頁 / 國際

歐盟第16輪對俄制裁 將於俄國全面侵烏3週年生效

2025/2/19 20:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐洲聯盟外交官表示，歐盟特使今天就第16輪對俄制裁方案達成共識，內容包括禁止原生鋁進口、限制遊戲機銷售，並在制裁名單中新增73艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻。

法新社報導，歐盟（EU）外交部長將於24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭3週年，正式通過這個範圍廣泛的制裁方案。

路透社報導，鋁進口禁令將在方案正式生效後1年內分階段落實，此外，制裁名單中還新增48名個人和35個實體，措施包括資產凍結和旅行禁令。

歐盟第16輪對俄制裁正值美國總統川普政府與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的政府展開談判，試圖結束俄烏戰爭之際，但美國此舉削弱了烏克蘭及其歐洲支持者的努力。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X發文寫道：「歐盟正透過擴大制裁蒲亭的影子艦隊船隻，以及實施新的進出口禁令來加強打擊俄羅斯規避制裁的行為。」

google news透過 Google News追蹤中央社

范德賴恩寫道：「我們將持續對克里姆林宮（Kremlin）施壓。」

歐盟還將進一步把13家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並禁止另外8家俄國媒體在歐洲播出。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140219

#川普
#俄烏戰爭
#范德賴恩
#烏克蘭
#蒲亭
#歐洲聯盟
#歐盟
#歐洲聯盟執行委員會
#歐盟
蒲亭
克宮稱蒲亭川普會面恐需時間準備 不保證2月成行歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案 將會失敗
范德賴恩
歐盟主席見川普俄烏特使 強調與美國共同促和德國將在波蘭邊境設移民遣返中心 減輕庇護負擔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：