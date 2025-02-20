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亞利桑那州兩架小飛機空中相撞 造成2死

2025/2/20 08:54
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（中央社土桑19日綜合外電報導）美國聯邦航空安全調查人員表示，亞利桑那州南部土桑（Tucson）馬拉那地區機場（Marana Regional Airport）今天早上發生兩架小型飛機空中相撞事故，造成兩人死亡。這兩架飛機各搭載兩人。

美聯社報導，負責調查的國家運輸安全委員會（NTSB）在調查人員抵達現場前根據初步資訊指出，其中一架飛機順利降落，另一架飛機則在跑道附近墜毀並起火。

馬拉那警察局確認，兩名罹難者皆乘坐同一架飛機，並指出救援人員未能及時提供醫療救治。警員李吉（Vincent Rizzi）表示，另一架飛機上的兩人毫髮無傷。

李吉表示，市消防局協助撲滅火勢。

根據馬拉那鎮聲明，發生事故的Lancair飛機及賽斯納172（Cessna 172）飛機，都不是以這座機場為基地的常駐飛機。

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一週多前，亞利桑那州斯科斯岱（Scottsdale）才發生飛機墜毀事故，造成克魯小丑（Mötley Crüe）主唱文斯尼爾（Vince Neil）所擁有的私人飛機兩名機師之一死亡。這架飛機偏離跑道並撞上一架商務機。

過去一個月內北美發生四起重大航空災難。最近一起是達美航空（Delta）班機在多倫多降落時機身翻覆，還有一起是阿拉斯加的例行通勤航班墜機事故。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140220

#亞利桑那州
#飛機
#達美航空
#警察局
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