尹錫悅涉內亂首次刑事庭 13分鐘結束

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國總統尹錫悅因去年底發布緊急戒嚴造成混亂，被控涉嫌謀劃內亂，相關刑事案今天首次開庭，用時13分鐘結束。法院正另行審理是否取消拘留尹錫悅。

首爾中央地方法院今天首次開庭審理尹錫悅涉內亂案，據韓聯社報導，尹錫悅方的律師團今天表示尚未確認所有公訴事項，「現在難以做出是否承認內容的判斷」。

尹錫悅方也並未表示是否贊成將此案與前國防部長金龍顯案等相關案件合併審理。尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，當時參與相關準備工作的金龍顯及多名軍方高層同樣被指控涉及內亂。

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韓國檢方並不贊成將案件合併審理，認為這種作法缺乏效率，且考慮案件重要性，要求至少每週集中進行2到3次審理。據稱，檢方為此案準備的書面證據多達7萬頁。

法院預計在3月24日再次開庭處理相關準備事項，之後才會正式進入審理。（編輯：田瑞華）1140220