川普：結束烏克蘭戰爭談判 俄羅斯握有主導權

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（中央社基輔19日綜合外電報導）美國總統川普今天批評烏克蘭總統澤倫斯基為拒絕舉行選舉的「獨裁者」後，又表示俄羅斯在任何結束烏克蘭戰爭的談判中「握有主導權」。

法新社報導，自川普讓華府對烏克蘭戰爭的立場發生劇變以來，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次與川普交鋒，他計劃明天在基輔會見川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）。

美國已向烏克蘭提供必要的資金和武器，但川普與莫斯科展開對話，讓基輔及其歐洲支持者感到不安，擔心這樣的談判可能會以他們無法接受的條件結束戰爭。

川普今晚告訴媒體：「我認為俄羅斯希望看到戰爭結束…但我覺得他們掌握了一些籌碼，因為他們已經占領了許多領土，所以他們擁有主導權。」

土耳其國營安納杜魯新聞社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天強調，烏克蘭必須積極參與任何和平協議，而在美俄談判引發擔憂的情況下，烏克蘭的權利必須完全受到尊重。

17日在巴黎召開緊急峰會後，馬克宏再次就烏克蘭問題舉行緊急會議，以協調歐洲做出回應，並與多位歐盟國家領袖以及加拿大、冰島和挪威的領導人通話。

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馬克宏在社群平台X上發文表示：「法國及其合作夥伴的立場是明確且一致的。我們希望烏克蘭能實現持久且穩固的和平。我們站在烏克蘭這一邊，並將承擔確保歐洲和平與安全的所有責任。這是法國的根本利益，我是其保證人。」

馬克宏表示，為和平所做的努力應持續遵循3項原則：烏克蘭必須被納入其中，且其權利必須受到尊重；和平必須長遠持久，且包含有力、可信的保障；必須考量歐洲的安全問題。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140220