蓋洛普：美國成年人LGBTQ+比例近10% 雙性戀增多

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據民調機構蓋洛普（Gallup）在2024年間對1萬4000多名年滿18歲的美國人進行的調查，其中近10%的人認同自己不是純異性戀者，且這個比例已持續上升。

「今日美國報」（USA TODAY）報導，蓋洛普高級編輯瓊斯（Jeff Jones）表示，他們在2012年首次進行這類調查時，上述比例只有3%左右。

如今2024年的最新調查結果顯示，這一比例已來到9.3%，主要由於越來越多較年輕人口認同自己是女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別或酷兒等（LGBTQ+），尤其是自稱雙性戀的人增加。

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對性傾向及性別認同的法律和公共政策進行獨立研究的加州大學洛杉磯分校（UCLA）威廉斯研究所（Williams Institute）其資深學者赫爾曼（Jody Herman）表示：「為何如此，我認為沒有單一答案。」

他說：「很可能有多種因素。顯然隨著時間推移，社會接受度已改變，對於LGBTQ的身分認同及這些人的存在相關認知和教育已有所不同，這可能讓較年長世代以往不敢透露身分的社會禁忌壓力減小。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1140221