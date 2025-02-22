民主剛果叛軍M23推進東部 聯合國促盧安達勿支持

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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）戰士今天在動盪不安的東部多條前線推進，聯合國安全理事會首度呼籲盧安達停止支持這個武裝團體並結束流血衝突。

法新社報導，聯合國專家說，獲得約4000名盧安達士兵支持的M23，現在控制剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部大片地區。這個動亂地區蘊藏豐富的天然資源。

M23迅速推進迫使數以千計民眾逃離。這些戰士數週前攻占北基伍省（North Kivu）首府、東部主要城市果瑪（Goma），上週又控制南基伍省（South Kivu）首府布卡伏（Bukavu）。

聯合國安理會今天一致通過的決議「強烈譴責M23在盧安達國防軍（Rwanda Defense Forces）支持下，於北基伍省與南基伍省持續發動攻勢與推進」。

聯合國安理會也「呼籲盧安達國防軍停止支持M23，並立即無條件自民主剛果領土撤出」。

安理會先前呼籲各方「立即且無條件停火」，但包括3個非洲成員國在內，今天所有國家都將矛頭指向盧安達政府。

M23在東部發動閃電戰後，在最近的斬獲中控制了基伍湖（Lake Kivu）。聯合國表示，最新的戰鬥造成超過5萬名剛果人逃到蒲隆地、烏干達等國家。

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歐洲聯盟（EU）今天召見盧安達大使，要求盧安達自民主剛果撤軍，並停止支持這個武裝組織。

美國國務院發言人表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與肯亞總統魯托（William Ruto）通話時主張立即停火，稱「這場衝突無法以軍事手段解決」。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140222