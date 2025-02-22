中國軍艦海上演習 紐西蘭：遵義號驅逐艦發射實彈

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（中央社威靈頓22日綜合外電報導）紐西蘭政府官員表示，一艘中國海軍驅逐艦在澳洲和紐西蘭之間的海域演習時發射實彈；澳洲當局說，中國軍艦還發布致使民航班機改道的警報。

法新社報導，儘管澳洲和紐西蘭關切演習並未事先告知，中國軍艦還是在兩天內於塔斯曼海（Tasman Sea）國際水域舉行第2次演習。

自從上週在澳洲外海發現衡陽號護衛艦、遵義號驅逐艦及微山湖號補給艦這3艘中國海軍軍艦以來，澳洲和親密盟友紐西蘭一直密切監視。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）辦公室發表聲明說，紐西蘭海軍護衛艦的官兵「觀測遵義號主砲發射了實彈，如同類似演習期間預料之中的情況」。

柯林斯辦公室說，這3艘中國軍艦當時在塔斯曼海國際水域。

辦公室說：「正如昨天所發生的情況，中國艦隊透過無線電通報實彈射擊的意圖。」

「國防部正與紐西蘭民航局合作，確保已告知所有飛機。保障這個海域裡的所有人員、飛機和船隻的安全，仍是我們的首要關切。」

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澳洲今天表示，北京尚未就21日的演習給與令人滿意的說明，在這次演習中，中國軍艦發布令人不安的實彈射擊警告，迫使民航班機改道。

澳洲說，在昨天的演習中，儘管中國艦隊臨時部署一個漂浮射擊目標，但「沒有聽到或看到」中國艦隊「武器射擊」。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1140222