印度南部隧道坍塌 8名工人受困待援
2025/2/23 14:51
（中央社孟買23日綜合外電報導）印度地方官員表示，搜救隊今天在南部正努力營救8名工人，這些工人據信在灌溉隧道施工期間遭遇坍塌，受困其中。
法新社報導，昨天在印度泰倫加納邦（Telangana）發生這起事故，由於大量的水與泥土突然湧入，導致隧道部分塌陷。
泰倫加納邦執政的國大黨（Congress Party）在社群平台X發聲明表示，位於鑽孔機附近的工人成功逃脫，但據信入口附近的另外8名工程師與工人受困於隧道。
泰倫加納邦灌溉事務官員芮迪（N. Uttam Kumar Reddy）向記者表示：「這是一次不幸事件，我們致力將他們安全救出。」他還說，正在協調進行搜救。
印度國家災難應變部隊昨晚加入救援，據報導，隧道通風系統仍正常運轉，這確保受困工人獲得氧氣。
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媒體報導，搜救隊需要先抽乾積水並清除碎石，然後才能協尋並疏散受困工人。
印度大型基礎建設工地事故頻傳。2023年，41名工人經過17天馬拉松式的工程救援，終於自位於北部的北阿坎德邦（Uttarakhand）喜馬拉雅山一條部分坍塌的隧道中獲救。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140223
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