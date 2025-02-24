討論加薩問題 敘利亞領導人將出席阿拉伯聯盟峰會

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（中央社大馬士革23日綜合外電報導）敘利亞總統府說，敘利亞臨時總統夏拉今天收到邀請，將參加埃及主辦、有關加薩的阿拉伯聯盟峰會。

法新社報導，敘利亞總統府在聲明中說：「敘利亞阿拉伯共和國總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）收到埃及阿拉伯共和國總統的正式邀請…參加3月4日在開羅舉行的阿拉伯聯盟（Arab League）特別峰會。」

這次會議是為了回應美國總統川普一項廣受批評的計畫，川普表示他的政府應該接管飽受戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip），並將其重新打造為「中東的蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。

根據川普的計畫，加薩走廊的巴勒斯坦居民將遷往其他地方，包括埃及和約旦。

川普的計畫引發阿拉伯政府和其他世界領導人的強烈抗議，聯合國警告不要在這塊巴勒斯坦領土進行「種族清洗」。

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夏拉稱川普的計畫是「絕不能發生的嚴重罪行」。

敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在2011年因殘酷鎮壓支持民主的抗議活動，而被暫停阿拉伯聯盟成員資格。敘利亞在2023年獲准重返阿拉伯聯盟。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140224