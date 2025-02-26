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義大利無意參加歐洲駐軍烏克蘭 外長盼由聯合國主導

2025/2/26 07:26
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（中央社記者黃雅詩羅馬25日專電）義大利媒體報導，政府消息人士透露，若俄烏達成停火，義大利派軍到烏克蘭的規劃目前「不在議程上」，除非是聯合國維和任務，義大利才擬考慮參加。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，義大利政府計畫實施部次長法索拉利（Giovanbattista Fazzolari）指出，派遣歐洲軍隊到烏克蘭一直是法國支持的立場，但義大利並不認為這是最有效的解決方案，目前執政聯盟內部也未針對此事討論。

報導指出，若美國調停俄烏停火，英國首相施凱爾（Keir Starmer）建議派遣3萬名歐洲軍隊到烏克蘭協助維和任務；對此義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表達懷疑，他認為最好是由聯合國安理會通過的聯合國維和任務，這樣才能真正成為俄烏間的平衡力量。

塔加尼認為，如果派出歐洲維和軍隊，恐怕會採取「防衛烏克蘭」的立場，最好建立一個中立區域；義大利應在聯合國安理會的保障下派軍，以避免捲入衝突，「且俄烏間的緩衝區派駐3萬兵力不夠，至少要20萬人」。

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報導指出，塔加尼今天在議會表示，他認為派遣北約或歐洲的軍隊都沒有用，聯合國的部隊才能維持中立。

義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）在議會回應媒體詢問時則表示，義大利在全球已派出數千名士兵參與各種任務，「要派出更多軍隊時，我會非常謹慎」。（編輯：張芷瑄）1140226

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