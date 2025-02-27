共機現蹤日本外海 日方首度確認GJ-2無人機出沒

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府昨天發現1架共軍無人機在沖繩縣與鹿兒島縣的西南群島外海上空飛行，防衛省指出，這是首度確認中國軍方GJ-2偵察攻擊型無人機機種，並持續保持警戒。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）說明，昨天上午到下午發現中國軍方1架GJ-2偵察攻擊型無人機，從東海上空飛越沖繩本島與宮古島之間，並南下到太平洋上空。

之後，這架無人機轉而往東北方向移動，飛到鹿兒島縣奄美大島東方外海上空後掉頭，以相同路線返航，並朝中國大陸的方向飛行。

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此外，防衛省當天也發現中國軍方1架BZK-005偵察型無人機，以類似路徑飛行，當時航空自衛隊的戰機緊急升空因應，上述2架無人機均未進入日本領空。

防衛省研判，包含無人機在內中國軍機正加強在日本周邊活動，將持續進行警戒監視。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140227